Отношение к украинцам в Польше перешло грань биологического расизма – Кравец

Вадим Москаленко.  
29.04.2026 17:38
  (Мск) , Киев
Ненависть к украинцам в Польше на исторической почве уже докатилась до биологического уровня.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист-русофоб Игорь Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отношение к Украинцам, если мы говорим о Польше и части стран Европы, перешло грань расизма. Это не о цвете кожи, это о том, что кто-то ненавидит какую-то группу людей с оглядкой на то, что считает, что она биологически хуже.

И в Польше, если мы будем смотреть высказывания этой антиукраинской группы людей, там всё чаще появляется этот биологический аргумент того, что украинцы ниже поляков, того, что они иначе устроены, или распространяют болезни, которые не распространяют люди, которые являются поляками», – сказал Кравец.

«Все эти процессы, которые показывают вражду к украинцам, они тоже в Польше проходят свою эволюцию. И кнутом для дисциплинирования украинцев очень часто в Польше выступает, собственно, история.

И нужно понимать, что после 2022 года важным и видным аргументом стало расистское отношение определённых поляков к украинцам, и это логика даже XIX века», – вещал поляк.

