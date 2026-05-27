Посол Украины в Варшаве: «Поляки все хуже относятся к нам. Это общеевропейская тенденция»
Поляки в большинстве своем поддерживают войну киевского режима с Россией, но в то же время все хуже относятся к украинским беженцам, которые находятся в их стране.
«Уже, например, в 25-26 годах отношение поменялось. То есть, Польша поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, потому что Россия для нее угроза, причем экзистенциальная. И это 300-летний исторический опыт показывает. Вместе с тем, отношение к поддержке украинцев в Польше, конечно, меняется, и настроения все больше, можно сказать, что ухудшаются», – заявил дипломат.
Он признает, что такая тенденция характерна не только для польского общества.
«Эти настроения, к сожалению, начинают расти во многих странах Европейского Союза. Я бы даже сказал, в странах Запада антимигрантские настроения так же используются политическими силами. И Польша является сейчас частью Западного мира. И эти тенденции тоже происходят, к сожалению, на украинцах», – печалится Боднар.
