Поляки в большинстве своем поддерживают войну киевского режима с Россией, но в то же время все хуже относятся к украинским беженцам, которые находятся в их стране.





Об этом в интервью «Радио Свобода» (иноагент) заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Уже, например, в 25-26 годах отношение поменялось. То есть, Польша поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, потому что Россия для нее угроза, причем экзистенциальная. И это 300-летний исторический опыт показывает. Вместе с тем, отношение к поддержке украинцев в Польше, конечно, меняется, и настроения все больше, можно сказать, что ухудшаются», – заявил дипломат.

Он признает, что такая тенденция характерна не только для польского общества.

