Армяне предпочитают тётку-доминатрикс с плёткой из ЕС, а не «мать вашу» с простреленным яйцом – Чадаев
Россия редко вмешивается в дела бывших союзных республик, а если и вмешивается, то делает это крайне неуклюже. Именно как «выстрел себе в ногу через яйцо» выглядят введенные недавно торговые ограничения для армянских товаров.
Об этом политолог и разработчик оптоволконных дронов КВН Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже сейчас. Ввели ограничения на армянские товары. Ну зачем это делать перед выборами, мать вашу. Вы думаете, что из-за этого больше людей проголосуют за Карапетяна? Да ничего подобного. Наоборот, у Пашиняна скажут: смотрите, эти гады нас жмут и давят, мы же говорили. Вы сами даете им в руки этот козырь», – сказал Чадаев.
Он считает, что как всякая периферийная страна Армения ищет себе старших союзников, которые станут альтернативным центром власти. Политологу показалось, что на недавнем форуме ЕС в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян вел себя так, как будто был готов «броситься орально ублажать» президента Франции Эммануэля Макрона.
«Надо четко понимать не только психологию элит, у которых свои подвязки и потоки, но и массовую психологию простого обывателя, для которого не просматривается сценарий, где есть армянские начальники и русские начальники, которые в случае чего им надают по голове, если они совсем потеряют берега.
Зато очень просматривается сценарий, при котором есть европейские начальники. Если Пашинян потеряет берега, приедет из Брюсселя злая фон дер Ляйен или Паула (глава пресс-службы ЕС Пиньо – ред.) с плеткой девятихвосткой на кожаных коблах, такая доминатрикс и нефритовым килтом поучит Пашиняна европейским ценностям», – заключил Чадаев.
