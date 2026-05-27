«За собой следите» – галичане огрызаются на Израиль за осуждение перезахоронения Мельника
Украинцам глубоко плевать на то, что их бандеровские пособники Гитлера раздражают поляков и израильтян.
Об этом говорили участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать реакцию МИД Израиля, которое «осудило и опорочило» имя перезахороненного недавно гитлеровского коллаборациониста Андрея Мельника.
«Перезахоронение Мельника совпало с убийством Симона Петлюры. Но когда мы читаем исторические факты и видим, что убийцу Петлюры перезахоронили в Израиле со всеми почестями, и французский суд его вообще оправдал за это… И тут Израиль решает, что делать Украине с собственной историей? Мы годами имели перекрученную историю – и такую, которую нам предлагали оккупанты…
Пусть министерство Израиля разберётся сначала с собственной историей, она далеко не всесторонняя, и у них свои трагические моменты есть, а мы будем сами решать, как, когда и где хоронить наших украинских национальных героев», – возмущалась депутат Ивано-Франковского облсовета Мария Рудик.
Её дополнил Владимир Великочий – академик Украинской академии исторических наук.
«Польская власть до сегодняшнего дня на законодательном уровне не сняла наказание за пропаганду УПА у себя в стране. Но украинцам на это глубоко начхать! Потому что с начала широкомасштабного вторжения песня «Батька наш Бандера» стала символом борьбы. Кто бы мог подумать, что так будет?
В конце концов, Израиль и его власть должны подумать над тем, как не потреблять и не покупать украденное на Украине зерно русскими. И пусть бы посмотрели в свой огород, а не думали над тем, кого украинцы будут признавать своими героями», – вещал Великочий.
