«Под видом внутреннего конфликта»: СБУшник раскрыл детали убийства Гиви и Моторолы

Игорь Шкапа.  
27.05.2026 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 811
 
Дзен, Донбасс, Политические убийства, Спецслужбы, Терроризм, Украина


Убийства героев Донбасса Гиви и Моторолы украинские спецслужбы специально не брали на себя, чтобы посеять раскол внутри местных элит.

Об этом в эфире «Украинской правде» заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).

Убийства героев Донбасса Гиви и Моторолы украинские спецслужбы специально не брали на себя, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Червинский рассказал, что первое покушение на «Моторолу» (Арсена Павлова) сорвалось – его хотели взорвать в парке, где была расположена больница, куда тот ездил на реабилитацию после ранения. В итоге заложенная мина взорвалась, но не причинила вреда.

А летальным для «Моторолы» стал подрыв в лифте, куда была заложена взрывчатка. Червинский вспоминает, что исполнитель связался с ними и пожаловался, что забыл в съемной квартире в этом доме свой телефон, после чего получил приказ вернуться за трубкой.

По его словам, он вернулся и «успешно уничтожил телефон».

«Это привязка к Украине. Еще раз повторюсь. То есть этот телефон был на связи с нами и там. Для чего им знать это лишний раз? Мы раньше так работали. Мы не объявляли, что это мы, наоборот, соблюдали тот момент, что не нужно это говорить. Лучше пусть боятся нас, чем думают. То же самое произошло и с другими операциями. Мы провели намного больше других операций, о которых даже они не понимают. Там есть операции, где они считают, что был внутренний конфликт», – хвастается СБУшник.

Кроме того, он рассказал, что приложил руку и к убийству Михаила Толстых («Гиви»), при этом признает, что вместе с «Моторолой» тот стал народным героем для Донбасса, он них рассказывают в школах и ставят в пример.

«Они работали с нами ментально. Они нашу страну переиграли фактически у нас в уме, то есть раскололи наше общество на две части, ну, и так далее и тому подобное. И мы должны так работать», – считает полковник.

Он говорит, что нужно действовать «под видом внутренних конфликтов» и замахивается на высшее руководство РФ.

«Должны работать стратегически именно по Путину, по всей элите. Вот все, что внизу, это просто тактическое преимущество на этом поле боя», – резюмировал Червинский.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Под видом внутреннего конфликта»: СБУшник раскрыл детали убийства Гиви и Моторолы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить