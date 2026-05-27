«Под видом внутреннего конфликта»: СБУшник раскрыл детали убийства Гиви и Моторолы

Убийства героев Донбасса Гиви и Моторолы украинские спецслужбы специально не брали на себя, чтобы посеять раскол внутри местных элит.

Об этом в эфире «Украинской правде» заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Червинский рассказал, что первое покушение на «Моторолу» (Арсена Павлова) сорвалось – его хотели взорвать в парке, где была расположена больница, куда тот ездил на реабилитацию после ранения. В итоге заложенная мина взорвалась, но не причинила вреда.

А летальным для «Моторолы» стал подрыв в лифте, куда была заложена взрывчатка. Червинский вспоминает, что исполнитель связался с ними и пожаловался, что забыл в съемной квартире в этом доме свой телефон, после чего получил приказ вернуться за трубкой.



По его словам, он вернулся и «успешно уничтожил телефон».

«Это привязка к Украине. Еще раз повторюсь. То есть этот телефон был на связи с нами и там. Для чего им знать это лишний раз? Мы раньше так работали. Мы не объявляли, что это мы, наоборот, соблюдали тот момент, что не нужно это говорить. Лучше пусть боятся нас, чем думают. То же самое произошло и с другими операциями. Мы провели намного больше других операций, о которых даже они не понимают. Там есть операции, где они считают, что был внутренний конфликт», – хвастается СБУшник.

Кроме того, он рассказал, что приложил руку и к убийству Михаила Толстых («Гиви»), при этом признает, что вместе с «Моторолой» тот стал народным героем для Донбасса, он них рассказывают в школах и ставят в пример.

«Они работали с нами ментально. Они нашу страну переиграли фактически у нас в уме, то есть раскололи наше общество на две части, ну, и так далее и тому подобное. И мы должны так работать», – считает полковник.

Он говорит, что нужно действовать «под видом внутренних конфликтов» и замахивается на высшее руководство РФ.