Изумлены даже в США: Почему Россия не бьёт по Зеленскому и верхушке ВСУ?

Анатолий Лапин.  
27.05.2026 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 715
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Выглядит странным, что Россия до сих пор не уничтожила никого из высшего командования ВСУ.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выглядит странным, что Россия до сих пор не уничтожила никого из высшего командования ВСУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Меня постоянно мучает вопрос: если они серьёзно к этому относятся, почему они не наносят удары по высшим командным пунктам и политическим целям в Киеве?

Знаете, вместо всех этих разговоров о «мы разгромим Киев», не нужно разгромить Киев, но нужно нацелиться на администрацию президента, ГУР, СБУ, агентства, отвечающие за вербовку всех этих бедолаг, которых избивают и бросают в грузовики.

Я имею в виду – почему вы преследуете тех, кто, так сказать, нажал на кнопку удара по Луганску, но не преследуете их начальство, которое санкционировало это изначально?

Я не уверен, что эти идиоты в западных столицах, тем более в Киеве, поймут это, если только вы не начнёте нацеливаться на людей, занимающих более высокие позиции в иерархии, а не просто на рядовых рабочих, выполняющих приказы», – заявил Джатрас.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Россия в рамках анонсированного удара по Киеву должна бить не по кирпичным коробкам, а по людям, принимающим военные и политические решения на Украине, иначе никакого эффекта от таких ударов не будет.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Изумлены даже в США: Почему Россия не бьёт по Зеленскому и верхушке ВСУ?

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить