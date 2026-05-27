Нужны срочные переговоры о прекращении боевых действий, Украина за время российской СВО уже потеряла половину населения.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это такой тотальный стресс, он уже располовинил Украину почти по населению. И если она ещё затянется, то от Украины останется, я имею в виду, от людей, которые проживают на территории государства украинского, может, чуть больше половины, чем было перед началом. А дальше хуже. Поэтому понятно, что Россия слабеет, и это многих наших радует деятелей. Но на фоне того, что не менее слабеет и Украина, процесс надо останавливать, он невыгоден обеим сторонам. Это уже очевидно всем, кроме Зеленского лично, потому что окончание войны приведёт к эпохе, скажем так, уголовного преследования членов его мародёрской шайки и его в том числе. И это уже абсолютно очевидно для всех, у кого есть, чем мыслить», – заявил Бекренев.

