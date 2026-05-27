«Одессу надо блокировать – штурмовать Дерибасовскую незачем» – израильский эксперт

Чтобы отрезать Украину от моря, России не обязательно занимать Одессу штурмом – достаточно будет блокировать регион, обрубая его логистику.

Об этом в эфире видеоблога покинувшего Украину журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А зачем надо входить в Одессу? Какой смысл военный от этого? Отрезать её, окружить её и отрезать пути снабжения – да, а входить в город — зачем? Нет смысла. Смысл-то Одессы в чём? Порт. Если Одесса отрезана, порт бесполезный. Значит, Украина лишена портов на Чёрном море Одесса, Измаил, Очаков – те места, которые имеют стратегическое значение. Не всё Черноморское побережье.

Дерибасовская с военной точки зрения никого не интересует и Одесская лестница — это не военный объект, который надо захватить. Так что, если они хотят круговую оборону – ну пусть построят, пусть сосредоточат там войска, пусть они сидят, пока у них не кончатся патроны. Это не военная тактика сегодня – заходить в большие города», – заключил Кедми.