«Мы утилизируем украинцев, чтобы заместить их индусами» – депутат Рады

На Украине началось замещение погибших на фронте украинцев мигрантами для устранения дефицита рабочих рук. В перспективе будет сформирована нация метисов.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, очень много людей выезжают из Украины. Даже до полномасштабного вторжения был очень большой отток. А сейчас у нас говорят, что давайте мы будем массово разрешать приезжать бангладешцам, индусам, ещё кому-то, потому что не хватает рабочих рук. Но при этом наши рабочие руки мы забираем с рабочих мест и загоняем в армию, где они не приносят пользы. Это выглядит очень цинично. Из-за бусификации люди тикают из страны», – сказал Мазурашу.