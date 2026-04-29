«Реформа ТЦК никак не поможет – украинцы не пойдут умирать» – депутат Рады

Если ответственные за принудительную мобилизацию органы будут действовать строго по закону, численность ВСУ уменьшится.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат не согласился с мнением военного омбудсмена Украины Анны Решетиловой, которая считает, что если дать четкие гарантии срока службы, то уклоняющихся от мобилизации станет значительно меньше.

Он напомнил, что категория мужчин от 18 до 24 лет получила право заключать контракт на год, причем с хорошим по украинским меркам денежным бонусом, но желающих особо не появилось, добавив, что люди уклоняются отнюдь не потому, что не знают сроков службы, а из страха смерти.

«Могу ли я их осуждать? Нет, не имею такого морального права, потому что я сам не воюю. Но это факт. Абсолютное большинство людей в неофициальных опросах, когда их спрашивают «Почему?», отвечают: «Потому что я боюсь умереть». И от того, что он будет знать, что будет служить год, два или три, страх смерти не станет меньше», – сказал Рахманин.

По его словам, ничего не изменит и реформа ТЦК, признав, что в этой структуре далеко не единичные случаи коррупции и нарушения прав человека.

«Но давайте откровенно: абсолютное большинство людей, с которыми имеет дело ТЦК – это люди, которые сами в ТЦК не приходят. А вопрос мобилизации граждан для восстановления боеспособности вооруженных сил никто не отменял. Мы можем расформировать ТЦК и назвать как-то иначе. Можем возложить обязанность оповещения на кого-то другого. Но от этого проблема не изменится», – убежден политик.

По его словам, с одной стороны, ТЦК не имеет права нарушать права граждан, а его сотрудники должны нести ответственность.