Русские дроны перехитрили украинскую ПВО, прорвавшись на запад – киевский авиаэксрерт

Последний массированный удар дронами по Западной Украине продемонстрировал новую и более эффективную тактику ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые россияне применили интересную тактику – прорываться табуном в западные области Украины в очень плотных боевых порядках. Вот господин Флеш, советник министра обороны, говорит, что россияне запускают вдоль границы Беларуси, очень прижимаясь к этой границе. Выпускают табуны просто шахедов, которые летят, поддерживая между собой связь между модемами и таким образом пробуют обойти центральные районы Украины, где могут свободно работать вертолеты, где могут работать самолеты без угрозы залететь в воздушное пространство Беларуси», – сказал Романенко.

По его словам, на границе работают только мобильные украинские группы, которые имеют вооружение с невысокой дальнобойностью.

Он утверждает, что в результате этой тактики процент сбитых российских дронов просел.