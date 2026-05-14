Русские дроны перехитрили украинскую ПВО, прорвавшись на запад – киевский авиаэксрерт

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 17:17
  (Мск) , Киев
Последний массированный удар дронами по Западной Украине продемонстрировал новую и более эффективную тактику ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые россияне применили интересную тактику – прорываться табуном в западные области Украины в очень плотных боевых порядках. Вот господин Флеш, советник министра обороны, говорит, что россияне запускают вдоль границы Беларуси, очень прижимаясь к этой границе.

Выпускают табуны просто шахедов, которые летят, поддерживая между собой связь между модемами и таким образом пробуют обойти центральные районы Украины, где могут свободно работать вертолеты, где могут работать самолеты без угрозы залететь в воздушное пространство Беларуси», – сказал Романенко.

По его словам, на границе работают только мобильные украинские группы, которые имеют вооружение с невысокой дальнобойностью.

Он утверждает, что в результате этой тактики процент сбитых российских дронов просел.

«В общем видно, что есть нарастание количества дронов, запущенных по Украине. За прошлый месяц, например, впервые отмечено, что были запущены всех видов дронов более 6,5 тысяч, из них отдельно шахедов – 4300. Это выходит чуть ли не по 140 шахедов в день. Это слишком много.

Раньше россияне выпускали максимально 110 шахедов в день. А здесь есть рост производства. Поэтому у россиян больше производства и большая возможность их запускать по нам», – добавил Романенко.

