Русский медведь теряет терпение – эксперт о двуличности Армении

В случае дальнейшей интеграции Армении в западные структуры, терпение России может иссякнуть, и она, например, отключит Ереван от газа.

Об этом в эфире видеоблога Rusarm Info заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что вот это давление, да: ЕС либо ЕврАзЭс, здесь российское руководство пошло на принцип. Потому что мы уже долгое время наблюдали, как Украина выкобенивалась и в конце концов всё-таки разрубила все связи с Россией, Молдавия делала то же самое, рубила хвост по кусочкам. И, глядя на Армению, я так понимаю, что постоянные члены Совбеза Российской Федерации, они сказали: «А ладно. Нет — так нет». На самом деле, недавно совсем Владимир Владимирович Путин, когда комментировал постепенный отказ Европейского Союза от российских энергоносителей, он говорит: «А чё вы тянете? Давайте мы сами вам отключим газ и всё». В этом смысле российское руководство можно понять, потому что санкционная архитектура, она изматывает, она очень неприятная. И в какой-то момент российская сторона, она может потерять терпение. Я не угрожаю сейчас ни в коем случае, но речь идёт о том, что санкционная архитектура может стать причиной того, что Россия будет совершать достаточно резкие действия, которые не понравятся никому», – отметил он.

«Российская Федерация вела себя очень аккуратно до определённых моментов. Но когда это становится очень, так сказать, невыносимым грузом, вы знаете, что делает медведь в таких случаях. Он просто отряхивается и идёт дальше», – заявил Мухин.

Ранее российский эксперт по энергетике Александр Фролов заявил, что для Армении чревато повторять «многовекторный» курс Украины образца 2012-2013 гг.