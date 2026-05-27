Ситуация крайне опасная: русские БЭКи начали бить по кораблям в Одессе – экс-замначштаба ВМСУ

Российский безэкипажный катер впервые за длительное время ударил по судну ВМСУ в порту Одессы. Поражен был учебный парусник «Дружба», на котором тренировались ВМСушники. Несмотря на то, что ценность судна невелика, сама тенденция говорит о том, что Россия получила возможность обходить препятствия и успешно поражать цели в одесском порту, а, значит, таких случаев будет больше.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Конечно, ситуация угрожающая, потому что дистанция от Крымского полуострова до Одессы, до других портов Украины – очень небольшая. Воздушные дроны или ракеты долетают до наших портов за секунды и минуты, а такие, поразившие эту парусную «Дружбу» морские дроны, они доходят, возможно, за несколько часов… Я думаю, работал каким-то образом воздушный ретранслятор, который передает сигналы, и эту дальность применения он несколько увеличивает. Это серьезный сигнал для наших сил безопасности и обороны, потому что необходимо усиливать оборону пункта базирования Одессы. Это наш основной пункт базирования, там базируется и гражданская инфраструктура, и военные объекты. И это, кстати, основной наш порт, который осуществляет зерновой коридор… Надо сейчас провести очень серьезный разбор, почему это произошло, как вошел этот дрон в Одессу, потому что это может повториться. В Одессе достаточно серьезное скопление судов, там достаточно большой порт. Хочу напомнить, что большинство грузов из тех 90 миллионов тонн, которые мы экспортируем сейчас в условиях войны, идет из Одессы. То же самое проделать с другими портами, из которых осуществляется экспорт, это из Южной и Черноморской. Потому что подобные удары могут повториться. Ну и, конечно, Дельта Дуная тоже нам важна. Через Дунай также совершается судоходство. Объем грузов, опрокидываемый через Дунай, увеличился в пять раз по сравнению с довоенным периодом», – сказал он.

Рыженко отмечает, что вероятнее всего, «Дружба» попала под удар потому, что являлось самой крупной целью: