Нацист предложил «денацифицировать» Приднестровье

Украина должна провести свою спецоперацию по «денацификации» Приднестровья.

Об этом командир нацбатальона «Днепр-1», полковник Юрий Береза заявил в эфире «Апостроф ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос Приднестровья нам также придется решать. Я думаю, что там мы имеем право провести свое СВО, согласовав определенные моменты с правительством Молдовы. Бояться бульба-фюрера не нужно», – высказался Береза.

В Молдове его заявление заметили и возмутились отсутствию правительственной реакции.

«Молдавский МИД мудро молчит», – написал в своем тгк оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Молдавский политолог Дмитрий Чубашенко считает, что угрозы Березы отражают тайные желания правительства Майи Санду.

«Такие заявления вполне коррелируют с готовностью кишиневского руководства присоединить остатки Бессарабии к Румынии. Приднестровье в Румынию все равно не затащить, так пусть уж лучше оно достанется Украине, чем России – для бессарабских румын это вполне логично», – пишет Чубашенко.

Действительно, молдавские спецслужбы не бездействуют и проводят информационные операции против ПМР. Министерство госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщает об аномальной активности анонимов в приднестровских пабликах в соцсетях.

Там вдруг начали массированно появляться сообщения о «невыносимых условиях службы» в Оперативной группе российских войск (ОГРВ). В реале таких настроений в Приднестровье нет. Согласно опросу, проведенному Тираспольским госуниверситетом, размещение миротворцев поддерживают 82% граждан ПМР.

МГБ обратило внимание на подозрительную идентичность критических публикаций в соцсетях. Кроме того, их авторы каким-то образом узнали за сутки до публикации указа, что президентка Молдовы собирается лишить командование ОГРВ гражданства и объявит их нежелательными лицами.

Таким образом, в плане борьбы с Приднестровьем Киев идет в фарватере Кишинева. Но делает это креативно. Так, бывший зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера предложил лишать приднестровцев не только молдавского, но и украинского гражданства.