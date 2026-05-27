У российской армии появится средство борьбы с роями дронов
В России разрабатывается новый зенитный комплекс «Цитадель», который поможет прикрыть порты и НПЗ от налётов вражеских дронов.
Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Развитие дронов идёт просто космическими темпами. Создавать системы борьбы с ними становится всё труднее. Сейчас у нас анонсирована система «Цитадель», она представляет из себя автоматическую пушку, радиолокационную станцию, оптико-электронную станцию.
Если находится дрон в воздухе, оптико-электронная станция его захватывает, огонь ведётся программируемым снарядом, который взрывается чётко возле цели, и выбрасывает шрапнель, которая уничтожает дрон.
И тут же переключается на другую цель. То есть, имеем возможность бороться с целыми роями дронов», – рассказал Кнутов.
«Дроны уже доставляют другие дроны. Есть наземные дроны, которые везут несколько фпв, завозят на территорию противника, и оттуда происходит старт, таким образом добиваясь дальности до 70 километров.
Дроны самолётного типа также несут другие дроны, которые с него стартуют, а носитель играет роль ретранслятора.
На наших глазах происходит развитие дронов на земле. Уже было несколько боёв, в которых участвовали только дроны с одной и с другой стороны. Были случаи, когда противник добивался позитивных результатов, были случаи, когда мы.
Но сейчас подобная техника будет внедряться очень активно. Украина заявила, что они покупают 25000 наземных дронов. По той причине, что человеку идти 10 километров до линии боестолкновения тяжело, чтобы подвезти боеприпасы. А робот это всё везёт», – подытожил он.
English version :: Читать на английском У российской армии появится средство борьбы с роями дронов
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: