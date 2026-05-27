У российской армии появится средство борьбы с роями дронов

В России разрабатывается новый зенитный комплекс «Цитадель», который поможет прикрыть порты и НПЗ от налётов вражеских дронов.

Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Развитие дронов идёт просто космическими темпами. Создавать системы борьбы с ними становится всё труднее. Сейчас у нас анонсирована система «Цитадель», она представляет из себя автоматическую пушку, радиолокационную станцию, оптико-электронную станцию. Если находится дрон в воздухе, оптико-электронная станция его захватывает, огонь ведётся программируемым снарядом, который взрывается чётко возле цели, и выбрасывает шрапнель, которая уничтожает дрон. И тут же переключается на другую цель. То есть, имеем возможность бороться с целыми роями дронов», – рассказал Кнутов.