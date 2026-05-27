Посол Украины в Польше признал преступления Бандеры и Шухевича, но потребовал не трогать нациста Мельника
Исторические разногласия между Варшавой и Киевом усугубляет негативное отношение поляков к украинцам.
Об этом в интервью «Радио Свобода» (иноагент) заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Исторический вопрос составляет в Польше консенсус всего общества, то есть вокруг, например, вопросов Волынской трагедии, подавляющее большинство политикума и практически все общество занимает однозначную негативную позицию по этому поводу. В таких условиях приходится работать.
И это касается вопросов военной помощи, отношения к украинцам, вопросов, связанных с европейской интеграцией и многого другого. Если этим процессом не управлять, не открываться, не решать проблемы, то этот вопрос может блокировать многое, что мы сейчас пока не видим», – опасается укро-посол.
Он говорит, что в Польше негативно восприняли перенос на Украину праха одного из лидеров националистов, гитлеровского коллаборациониста Андрей Мельника.
Дипломат жалуется, что любое упоминание о такого рода фигурах носит в Польше исключительно отрицательный характер.
«Хотя непосредственно Андрей Мельник никоим образом не причастен к тем преступлениям, о которых говорит польская сторона, но его сразу приравнивают к Бандере, Шухевичу», – страдал Боднар.
Таким образом он фактически признал, что Бандера и Шухевич причастны к преступлениям, на которых акцентируют внимание поляки.
English version :: Читать на английском
