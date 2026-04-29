Чтобы спасти остатки своей экономики, Германии нужно срочно выходить из Евросоюза и отказываться от деструктивной русофобской политики.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если АдГ когда-нибудь придет к власти, ей тоже следует выйти из Евросоюза, как это сделала Британия. Это был бы путь к спасению Германии в ближайшие 10-20 лет. Если они не предпримут эти шаги, если АдГ не придет к власти и не выйдет из Евросоюза, то Германию ждет крах. Времени на то, чтобы изменить курс, осталось не так много», – сказал Меркурис.