У Германии осталось совсем мало времени, чтобы спастись – британский аналитик

Максим Столяров.  
29.04.2026 22:22
  (Мск) , Москва
Чтобы спасти остатки своей экономики, Германии нужно срочно выходить из Евросоюза и отказываться от деструктивной русофобской политики.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы спасти остатки своей экономики, Германии нужно срочно выходить из Евросоюза и отказываться от...

«Если АдГ когда-нибудь придет к власти, ей тоже следует выйти из Евросоюза, как это сделала Британия. Это был бы путь к спасению Германии в ближайшие 10-20 лет.

Если они не предпримут эти шаги, если АдГ не придет к власти и не выйдет из Евросоюза, то Германию ждет крах. Времени на то, чтобы изменить курс, осталось не так много», – сказал Меркурис.

«Германия по-прежнему обладает мощным промышленным потенциалом, развитым машиностроением. Но есть глубинные проблемы немецкой экономики, которые только усугубляются при Мерце.

Времени на то, чтобы изменить ситуацию, не так много. И если в ближайшие 2-3 года к власти придет АдГ, ей придется действовать очень радикально и быстро, чтобы переломить ситуацию.

И одно из самых радикальных решений, которые ей придется принять – это то, что АдГ и структуры в Брюсселе не могут сосуществовать. Если они попытаются это сделать, они обречены», – резюмировал он.

