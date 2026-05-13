Дипстрайки ВСУ ищут бреши в ПВО РФ для будущей войны Европы с нами – депутат Госдумы
Атаки на нефтеперерабатывающие предприятия и другие неприятные удары, помимо очевидного урона, предпринимаются для прощупывания российской ПВО на стратегическом уровне.
Об этом в программе «Басурин о главном» на радио «КП» Новороссия заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы тоже воюем. Другое дело, воевать можно по-разному, у нас ведь СВО, а не действительно война против Украины, что, на мой взгляд, было бы правильно сделать.
И в этом отношении они делают всё возможное, они-то войну нам объявили, внутри, во всяком случае, не юридически. Поэтому они бьют везде, куда достанут. Больше того, я считаю, что это и не они бьют. Конечно, все эти производства американского, британского и немецкого происхождений, все эти беспилотники, известны все эти фирмы.
Главное, что у них не цель достать до чего-то, а найти проходные бреши в нашей ПВО – и в нужный момент нанести удары по нашим стратегическим наступательным вооружениям.
Это главная их цель, на мой взгляд. В случае, когда они, вся Европа, начнут воевать с нами, а они обязательно начнут, тогда удар по нашим стратегическим вооружениям, ядерным, прежде всего, чтобы их вывести из строя. Это всё для этого, уничтожить всё, что можно – по максимуму уничтожить», – сказал Журавлёв.
«Мы говорим 2,5 тысячи боеголовок – это не так много, вообще-то. 2,5 тысячи целей – ну и что? Вот это самое опасное.
А то, что они бьют по нефтеперерабатывающим предприятиям, это неприятно, это ужасно, но всё же. И по гражданским объектам они били и будут бить. Я вернулся из зоны боевых действий, например, Токмак, беспилотники кружат, и если не нашли военную цель, они бабахают по гражданской», – рассказал депутат.
English version :: Читать на английском Дипстрайки ВСУ ищут бреши в ПВО РФ для будущей войны Европы с нами – депутат Госдумы
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: