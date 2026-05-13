Дипстрайки ВСУ ищут бреши в ПВО РФ для будущей войны Европы с нами – депутат Госдумы

Атаки на нефтеперерабатывающие предприятия и другие неприятные удары, помимо очевидного урона, предпринимаются для прощупывания российской ПВО на стратегическом уровне.

Об этом в программе «Басурин о главном» на радио «КП» Новороссия заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы тоже воюем. Другое дело, воевать можно по-разному, у нас ведь СВО, а не действительно война против Украины, что, на мой взгляд, было бы правильно сделать. И в этом отношении они делают всё возможное, они-то войну нам объявили, внутри, во всяком случае, не юридически. Поэтому они бьют везде, куда достанут. Больше того, я считаю, что это и не они бьют. Конечно, все эти производства американского, британского и немецкого происхождений, все эти беспилотники, известны все эти фирмы. Главное, что у них не цель достать до чего-то, а найти проходные бреши в нашей ПВО – и в нужный момент нанести удары по нашим стратегическим наступательным вооружениям. Это главная их цель, на мой взгляд. В случае, когда они, вся Европа, начнут воевать с нами, а они обязательно начнут, тогда удар по нашим стратегическим вооружениям, ядерным, прежде всего, чтобы их вывести из строя. Это всё для этого, уничтожить всё, что можно – по максимуму уничтожить», – сказал Журавлёв.