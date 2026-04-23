Укро-полковник признал, что ВСУ для народа превратились в карателей гестапо

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна ужесточить наказание за антимобилизационную кампанию.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил обозреватель военно-пропагандиссткой группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ запаса Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий поинтересовался, как Украине избежать внутреннего кризиса из-за мобилизации.

Машовец считает, что государству нужно принимать более жесткие и непопулярные меры, от чего оно воздерживается по причине политической целесообразности.

«В информационной сфере разгул антимобилизационных средств, наказывать надо за антимобилиционную пропаганду. Жёстко наказывать», – считает Машовец.

Кроме того, он недоволен тем, что ответственными за мобилизацию сделали военных, а не государственные органы.

«А ещё из военных, ТЦК сделали пугало: гестапо, каратели. Я понимаю, что с точки зрения политической целесообразности это удобно всё свалить на военных», – негодовал укро-полковник.

По его мнению, сложившейся ситуацией в информационно-психологическом отношении успешно пользуется Россия.