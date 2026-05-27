В будущем мир вернётся к войне «старого» формата, но на удалёнке – эксперт

Максим Столяров.  
27.05.2026 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 288
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Весь мир активно разрабатывает антидроновое оружие на новых физических принципах, которое должно произвести новую революцию в военном деле.

Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь мир активно разрабатывает антидроновое оружие на новых физических принципах, которое должно произвести новую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Из средств борьбы пока что мы используем ЗРК. Хорошо действуют «Панцири», «Тор». В ближайшей перспективе ставка делается на боевые лазеры.

Когда-то в этом отношении мы совершим рывок, и их будет достаточно много. Пока что они довольно дорогие, и мощности не хватает. Но проблема будет решена.

Электромагнитные пушки Китай показывал на параде, американцы демонстрировали на выставках. Они просто выжигают микросхемы. Когда такая техника поступит на вооружение массово, я думаю, мы увидим новую революцию.

Если сейчас произошла революция дронов, то в будущем, возможно, мы увидим возврат к тем методам ведения войны, которые были. Только в качестве экипажа танка будет либо ИИ, либо дистанционно. И так же с авиацией.

Но так или иначе, нас ждут достаточно серьёзные изменения», – сказал Кнутов.

«Противник тоже не дремлет. Сейчас у них ведутся разработки доставки дронов в глубокий тыл нашей страны с помощью метеозондов и воздушных шаров. Они будут идти на очень большой высоте, где их трудно обнаружить и сбить.

В советское время были комплексы С-75, С-200, самолёты-перехватчики применялись. Но это время ушло, сейчас ставка делается на лазеры. Американцы недавно сбили два метеозонда с помощью наземных лазеров.

Поэтому оружие на новых физических принципах должно радикально повлиять на борьбу с дронами. Уже треть американских эсминцев вооружены различными лазерами», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В будущем мир вернётся к войне «старого» формата, но на удалёнке – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить