Мы проспали момент, когда ИИ начал массово убивать людей – эксперт
Искусственный интеллект уже широко используется разными странами в военных целях, помогая ежедневно убивать десятки человек.
Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Американцы проводили эксперимент, когда данные идут из космоса в штаб, там анализируют, расшифровывают, и потом отдают команды. На это уходило несколько часов.
Был второй вариант с элементами ИИ – на это ушло несколько минут. ИИ справился в десятки раз быстрее, и при этом эффективность ни грамма не снизилась.
Хотя ошибки ИИ допускает, мы помним удар по школе в Иране. Это вина ИИ и разработчика – компании «Палантир», и военных, которым было лень проверять и вносить изменения.
Поэтому опасность ИИ большая. Дроны «Марсианин-2», там ИИ почти полностью. Наземные дроны тоже начинают его применять», – сказал Кнутов.
«Почему конфликт на Украине не заканчивается – компании по разработке ИИ получают сверхприбыли и возможность очень быстро развиваться технологически. Кто ж от такого откажется. Они делают всё для того, чтобы война шла, им плевать на жизни людей.
К сожалению, ИИ всё больше играет роль убийцы человека. Обсуждается тема, убьёт он или не убьёт – да он же убивает, причём десятками в день. А в целом десятки, а то и сотни тысяч человек были убиты искусственным интеллектом.
Поэтому вещь эта достаточно опасная, и мы проспали тот момент, когда его нужно было взять под контроль.
И конечно, если противник это создаёт, мы вынуждены отвечать, создавать нечто подобное. В противном случае – мы просто проиграем. И чтобы иметь хотя бы паритет на поле боя, ИИ нужно серьёзно заниматься. В той же ПРО без ИИ невозможно», – добавил он.
