Мы проспали момент, когда ИИ начал массово убивать людей – эксперт

Искусственный интеллект уже широко используется разными странами в военных целях, помогая ежедневно убивать десятки человек.

Об этом на канале «Baltnews» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы проводили эксперимент, когда данные идут из космоса в штаб, там анализируют, расшифровывают, и потом отдают команды. На это уходило несколько часов.

Был второй вариант с элементами ИИ – на это ушло несколько минут. ИИ справился в десятки раз быстрее, и при этом эффективность ни грамма не снизилась.

Хотя ошибки ИИ допускает, мы помним удар по школе в Иране. Это вина ИИ и разработчика – компании «Палантир», и военных, которым было лень проверять и вносить изменения.

Поэтому опасность ИИ большая. Дроны «Марсианин-2», там ИИ почти полностью. Наземные дроны тоже начинают его применять», – сказал Кнутов.