«Даже из ГУЛАГа!» – в Галичине требуют вернуть из-за границы кости тысяч бандеровцев

Тарас Стрельцов.  
27.05.2026 19:22
  (Мск) , Ивано-Франковск
Пора возвращать и перезахоранивать на Украине останки тысяч «борцов за незалежность», разбросанные по всему миру.

Об этом говорили участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня на Украину требуют возвращения тысячи украинских героев – борцов за независимость, которые покоятся на территории стран Европы и Америки, и не только. Нужно вспомнить ещё о восточной территории – там, где были концентрационные лагеря ГУЛАГ, и с этим точно так же есть большой вопрос!

Точно так же, как и стоит проблема, чтобы этот процесс имел все признаки величия и весомости. И самое главное, чтобы он объединял и усиливал нашу украинскую нацию в такое сложное время», – заявил председатель Ивано-Франковского областного историко-просветительского общества «Мемориал» Василий Тымкив.

Его поддержал «историк» и общественный деятель Ярослав Коретчук.

«Правильно сказал пан Василь, что есть ещё тысячи наших национальных героев, которые разбросаны по разным уголкам мира. Это к тому, чтобы мы в будущем выработали чёткие критерии. Нужно определить, кого именно и откуда будем перевозить и похороним на украинской земле», – поддакнул Коретчук.

Читайте также: Томаш Мацейчук о героизации пособников Гитлера на Украине: «Циничная правда заключается в том, что Европе это выгодно».

