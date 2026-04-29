Все затянут пояса в пользу США: Вашингтон обыграл и Европу, и нас – Симонов
Благодаря войне на Ближнем Востоке США зарабатывают огромные суммы за счёт беднеющих европейцев.
Об этом на канале «Револьвер» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Стармер говорит, что из-за последствий войны в Иране британцам придется менять свои привычки: где отдыхать, что покупать в супермаркете и так далее. То есть, затянуть пояса.
А крупнейшие поставщики нефти в Европу – США. Ну, по газу еще чуть-чуть Норвегии проигрывают. Скоро, поверьте, они по газу будут крупнейшими поставщиками. То есть нас с европейского рынка выкинули – и собой заместили.
При том, что европейцы теперь понимают, что США – партнеры специфические, но сделать ничего уже не могут, кроме затягивания поясов и оплаты.
А оплата идет американским компаниям, которые на европейцах зарабатывают. Потому что американцы наращивают экспорт как могут – и на этом зарабатывают», – сказал Симонов.
«С точки зрения стоимости, если вы посмотрите цену на газ на американском хабе и на европейских хабах, она отличается сейчас более чем в 6 раз. Да, и в США подорожало. Но разрыв в стоимости энергии газа в США и в Европе вырос в период этого кризиса.
Это что означает, что американская промышленность стала еще более конкурентоспособной по сравнению с европейцами. А европейцы разводят руками.
Единственное, что им приходит в голову – это «гениальная» мысль, что надо накачать деньгами ВПК. Других идей у них нет. Но для нас это мысль крайне скверная, потому что потом эту продукцию надо куда-то девать.
То есть в этом плане, с точки зрения энергетической стратегии США, они все делают логично и правильно», – подытожил он.
