Быстрого освобождения Донбасса не будет, но все идёт к этому – Коц

Российская армия формирует условия для окружения крупнейшего узла обороны ВСУ в оккупированной части Донбасса – гарнизон украинской армии в Константиновке уже обречен.

Об этом в своем эфире заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в Константиновке бои идут как в южных районах, юго-западных, так и в центральной части, в районе железнодорожного вокзала, в районе цинкового завода. Видно, что работают очень активно и авиация, и артиллерия, и дроны.

В принципе сегодня, я думаю, можно говорить о как минимум оперативном окружении Константиновки, потому что с логистикой у них уже беда, логистики сейчас нет, логистика исключительно ножками, причём район спешивания в Константиновке находится километров за 10—15.

Если погода есть, может туда там какой-то пикап пролететь, но он уже оттуда не выберется, потому что всё уничтожается, всё-всё просматривается и нашими дронами, и артиллерией, то есть там гарнизон уже обречён.

При этом они уже выводят часть подразделений в сторону Дружковки на север. Беспилотные расчёты уже выведены из Константиновки, они уже находятся севернее.

Ну и мы видим, что потихонечку поддавливаем и с севера, и с северо-востока на Славянск и Краматорск. По крайней мере, уже с той стороны публикуют видео, как наши дроны на оптоволокне совершенно спокойно летают по Краматорску и лупят по военным машинам, которые стоят на парковке. Ну, то есть, это уже такая жизнь фронтовая для «захыстников» так называемых в этом городе. По Славянску, к сожалению, вот эти артиллерийские удары идут, но тут никуда не деться», – сказал Коц.