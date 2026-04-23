«Я всю войну говорил на мове, а ты на русском»: Украину ждет наплыв сотен тысяч психов

Игорь Шкапа.  
23.04.2026 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 332
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если война остановится сегодня, то это не значит, что наступит мир и благоденствие, а последствия украинцы и государство будут расхлебывать еще долгие годы.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Огромное количество больных, будем говорить психически больных людей, которые воевали, вернулись, у которых нарушена психика. Но у государства просто нет денег, чтобы их лечить. Большое количество людей будет считать, что с ними поступили несправедливо на войне… после войны, точнее… что государство им обязано, но повернулось спиной, и они будут решать вопросы тем способом, который посчитают правильным. То есть брать в руки оружие и добиваться справедливости», – прогнозирует политолог.

По его словам, кроме военных, и другие категории людей будут «смотреть друг на друга с ненавистью» – дескать, я был здесь, а ты отсиживался за границей, ты всю войну говорил на русском, я – на украинском, ходил не в ту церковь и так далее.

«Все это в совокупности в ближайшие пять-десять лет будет создавать определенное нервозное поле. Говорить о том, что государство сможет эффективно защитить граждан, можно только тогда, когда есть ресурс – как финансовый, так и человеческий», – считает Бондаренко.

Он убежден, что у Украины таких средств и ресурсов нет.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Я всю войну говорил на мове, а ты на русском»: Украину ждет наплыв сотен тысяч психов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить