Залужный: Если мы выживем, никогда не позволим России вернуть свои территории
Украина обречена на проведение антироссийкой политики.
Об этом, выступая по видеосвязи перед студентами ряда киевских вузов, заявил посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
У Залужного поинтересовались, какими он видит в будущем отношения Украины с Россией. Он ответил, что все зависит от итогов войны, добавив, что ни в коем случае нельзя верить в доброжелательность русских.
Далее он посоветовал всем изучить опыт Финляндии, которая, несмотря на то, что воевала на стороне Гитлера, долгие годы сохраняла с Россией добрососедские отношения.
«Финляндия не приняла политику анти-России, глядя на Россию как на своего самого надежного соседа. И таким образом жила», – сказал экс-главком ВСУ.
Впрочем, он тут же добавил, что для Украины это не вариант.
«Украина – я сомневаюсь, что сможет жить и проводить политику не анти-Россия, к сожалению. Возможно, когда-то и да. Хотя для этого придется перечитать внимательно историю России. Она тоже не очень однозначная. А в этой истории России, если ее внимательно почитать, можно сделать один небольшой вывод. В течение где-то почти последних 500 лет Россия, можете со мной не согласиться, я скажу свое личное мнение, добровольно, внимание, добровольно теряла свои территории и затем силой их возвращали и продолжали это делать 500 лет. Одно и то же.
Поэтому, поверьте мне, если эта война закончится, и мы выживем, а мы, я надеюсь, что выживем, и получим свою победу в том, что мы получим безопасность, прежде всего, и перспективу, будем жить у себя дома, мы никогда не дадим сделать России так, чтобы она снова вернулась к силовому возвращению своих территорий. Как это сделать? Это уже будете делать вы, уважаемые присутствующие, которые находятся перед этими экранами», – переложил ответственность на подрастающее поколение Залужный.
