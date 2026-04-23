Украина обречена на проведение антироссийкой политики.

Об этом, выступая по видеосвязи перед студентами ряда киевских вузов, заявил посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

У Залужного поинтересовались, какими он видит в будущем отношения Украины с Россией. Он ответил, что все зависит от итогов войны, добавив, что ни в коем случае нельзя верить в доброжелательность русских.

Далее он посоветовал всем изучить опыт Финляндии, которая, несмотря на то, что воевала на стороне Гитлера, долгие годы сохраняла с Россией добрососедские отношения.

«Финляндия не приняла политику анти-России, глядя на Россию как на своего самого надежного соседа. И таким образом жила», – сказал экс-главком ВСУ.

Впрочем, он тут же добавил, что для Украины это не вариант.