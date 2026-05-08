Залужный оказался праотцом бусификации

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 15:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 129
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинская «партия войны» прогревает общественное мнение, обсуждая в медиа выходы из ситуаций, к которым сама же и привела Украину.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская «партия войны» прогревает общественное мнение, обсуждая в медиа выходы из ситуаций, к которым...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он прокомментировал недавнее интервью экс-главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, где он рассуждал о неправильности мобилизации и демографии.

«Политика, выборы, прогревают, смотрят, готовятся. Они прекрасно понимают, что запрос на мир, на борьбу с бусификацией, на правильное решение миграционного вопроса – это важнейшие вопросы. И они пытаются прощупывать. Вот, Залужный – яркий представитель партии войны. Бусификация – это его детище, сейчас он возмущается. Это правда, критический момент начался после его ухода, но фундамент-то он заложил.

Второе, он говорит о миграционной политике. Подождите, ваша партия войны убрала такое количество людей, что сейчас сами же ваши представители партии войны рассуждают о том, что надо завозить арабов, африканцев и т.д. Может, допускать не надо было? И третье. У меня к Залужному вопросы неизменны. Наступление в районе Работино – он предупреждал, он говорил, но в то же время он ничего не сделал, чтобы этого избежать. Как это, о чём это?», – возмущается Мосийчук.

Ранее офицер ВСУ выдвигал мысль, что вымогательства ТЦК курируются главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, которой создал эту систему, и получает свою долю.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Залужный оказался праотцом бусификации

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить