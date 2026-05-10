Западным магнатам нужны гарантии – что война продлится ещё пять лет, минимум

Вадим Москаленко.  
10.05.2026 20:53
  (Мск) , Киев
Чтобы вкладываться в военное производство, западные производители должны быть уверены, что конфликт будет продолжаться много лет.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это крупные производители, которые выпускают большие самолеты, корабли, бронетехнику и другие крупные и очень сложные системы вооружения дальнего действия.

Это не сельскохозяйственные инструменты, а очень сложные в производстве вещи. Для их производства нужны очень сложные цепочки поставок и хорошо обученная рабочая сила.

Поэтому, если вы хотите увеличить масштабы производства, нужно дать бизнесу уверенность в том, что это будет продолжаться в течение 4-5 лет», – сказал Ходжес.

«Если вы хотите, чтобы они наняли больше людей или расширили производственные мощности на своих заводах, нужно дать им уверенность в том, что это надолго, это не разовая акция.

И здесь, я думаю, правительство и промышленность должны более тесно сотрудничать», – подытожил американец.

