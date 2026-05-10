Западным магнатам нужны гарантии – что война продлится ещё пять лет, минимум
Чтобы вкладываться в военное производство, западные производители должны быть уверены, что конфликт будет продолжаться много лет.
Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Это крупные производители, которые выпускают большие самолеты, корабли, бронетехнику и другие крупные и очень сложные системы вооружения дальнего действия.
Это не сельскохозяйственные инструменты, а очень сложные в производстве вещи. Для их производства нужны очень сложные цепочки поставок и хорошо обученная рабочая сила.
Поэтому, если вы хотите увеличить масштабы производства, нужно дать бизнесу уверенность в том, что это будет продолжаться в течение 4-5 лет», – сказал Ходжес.
«Если вы хотите, чтобы они наняли больше людей или расширили производственные мощности на своих заводах, нужно дать им уверенность в том, что это надолго, это не разовая акция.
И здесь, я думаю, правительство и промышленность должны более тесно сотрудничать», – подытожил американец.
English version :: Читать на английском Западным магнатам нужны гарантии – что война продлится ещё пять лет, минимум
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: