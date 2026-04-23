«Давайте придём в себя!» – Яценюк умоляет спасти НАТО

«Демократический мир» переживает кризис, в то время, как «диктатуры» демонстрируют единство.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил один из организаторов сборища, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Международное право перестало действовать. Преступники, тираны приветствуются красными дорожками – и демократия отступает, распадаются альянсы и рушится доверие между друзьями. И враги демократии торжествуют. Голоса тонут в общем шуме вокруг…. Давайте придём в себя! Украина, Молдова, и я верю, что придет тот день, когда Белоруссия и Грузия станут полноправными членами НАТО и Европейского Союза. НАТО должно быть усилено и оставаться сильнейшим оборонительным альянсом на Земле», – вещал Яценюк.

