«До тысячи дронов в сутки» – Запад готовится ужесточить атаки России

Запад планирует многочисленными дроновыми налётами вызвать внутреннюю нестабильность в России.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Уже говорят, что в ближайшее время Запад может достигнуть такого уровня, когда с территории Украины на территорию России в день может обрушиваться тысяча и более беспилотников на всю глубину территории страны. И дальше эти цифры будут только расти.

Открыто говорится, что смысл такого наращивания ударов сводится к попыткам взорвать Россию изнутри. И в первую очередь активировать патриотическую часть российского общества на неприятии, на противостоянии с действующей законной властью.

Это и есть стратегия Запада, который понимает, что Россию не победить. Ее можно взорвать только изнутри», – сказал Сивков.