«До тысячи дронов в сутки» – Запад готовится ужесточить атаки России
Запад планирует многочисленными дроновыми налётами вызвать внутреннюю нестабильность в России.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже говорят, что в ближайшее время Запад может достигнуть такого уровня, когда с территории Украины на территорию России в день может обрушиваться тысяча и более беспилотников на всю глубину территории страны. И дальше эти цифры будут только расти.
Открыто говорится, что смысл такого наращивания ударов сводится к попыткам взорвать Россию изнутри. И в первую очередь активировать патриотическую часть российского общества на неприятии, на противостоянии с действующей законной властью.
Это и есть стратегия Запада, который понимает, что Россию не победить. Ее можно взорвать только изнутри», – сказал Сивков.
Он считает, что войска, которые ЕС «готовят к тридцатому году, смешные по численности».
«Они рассчитывают, что к тому времени, а может даже через месяц, а может через полгода или год, Россия взорвется изнутри. И тогда это будут оккупационные войска, которые будут подавлять отдельные узлы сопротивления дезорганизованной армии, подавлять сопротивление населения, уничтожать население физически и устанавливать свою власть на территории России с опорой на украинских манкуртов.
Мы хорошо помним, что вытворяла дивизия СС Галичина. Все то же самое они сейчас хотят устроить на территории России, только во сто крат больше и жестче, потому что был период СВО, и они будут мстить за это СВО. Поэтому они будут уничтожать все тотально. Это будет геноцид русского народа», – предостерегает полковник в отставке.
