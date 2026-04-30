Дуда: «Если вы приедете в Кремль, на вас натравят собаку»

Игорь Шкапа.  
30.04.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Польша заинтересована в слабой России и считает, что «русских надо усмирить»

Об этом в беседе с киевским антироссийским пропагандистом Дмитрием Гордоном (террорист) заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как украинцы, так и мы, поляки, являемся некими пешками на столе великой русской игры. Будьте осторожны, когда с ним разговариваете. Будьте осторожны, когда идете на встречу с ним. Будьте осторожны, когда вы едете в Кремль, потому что на вас натравят собаку», – говорит экс-президент.

Он утверждает (хотя даже польское расследование это опровергло), что Россия причастна к крушению самолета, в ходе которого погибло высшее руководство страны, включая президента Леха Качиньского.

«Это не был несчастный случай. Местные депутаты в Одессе смеялись надо мной, смеялись. Вы что, не знаете, кто убил вашего президента? Постоянные нападения, постоянная оккупация, постоянные войны. Польша заинтересована в слабой России. Нужно сдержать и усмирить русских. Россия должна быть наказана», – заявил Дуда.

