Дуда: «Если вы приедете в Кремль, на вас натравят собаку»
Польша заинтересована в слабой России и считает, что «русских надо усмирить»
Об этом в беседе с киевским антироссийским пропагандистом Дмитрием Гордоном (террорист) заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Как украинцы, так и мы, поляки, являемся некими пешками на столе великой русской игры. Будьте осторожны, когда с ним разговариваете. Будьте осторожны, когда идете на встречу с ним. Будьте осторожны, когда вы едете в Кремль, потому что на вас натравят собаку», – говорит экс-президент.
Он утверждает (хотя даже польское расследование это опровергло), что Россия причастна к крушению самолета, в ходе которого погибло высшее руководство страны, включая президента Леха Качиньского.
«Это не был несчастный случай. Местные депутаты в Одессе смеялись надо мной, смеялись. Вы что, не знаете, кто убил вашего президента? Постоянные нападения, постоянная оккупация, постоянные войны. Польша заинтересована в слабой России. Нужно сдержать и усмирить русских. Россия должна быть наказана», – заявил Дуда.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: