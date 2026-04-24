Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия уже запланировала ведение боевых действий до конца текущего и на 2027 год.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Романенко подчеркнул, что Киев по-прежнему намерен отвергать предложенный компромисс о выводе ВСУ из Донбасса. На этом фоне Москва готовится продолжать СВО, на переговорщиков Дональда Трампа надежды нет.

«Разведки наши, союзников добрались до планов российских, которые показывают, что они, по крайней мере по планам, собираются воевать этот и следующий год… Путин играется этим, показывая, что он как бы устремлён в мир, а на самом деле про какой мир, если они уже на два года спланировали дальнейшее ведение боевых действий», – заявил Романенко.

Киев не станет ни в какой форме уступать территории, которые считает своими, заявил накануне глава Зе-офиса террорист Кирилл Буданов.