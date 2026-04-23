«Мы ничего признавать не собираемся» – Буданов нацелен на «силовое решение» вопроса территорий

Вадим Москаленко.  
23.04.2026 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев не станет ни в какой форме уступать территории, которые считает своими.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас обсуждается предложение уступить Донбасс в той или иной форме. Эта красная линия остаётся у украинской переговорной команды?», – задали вопрос Буданову.

«Все реальные аспекты не могут быть разглашены до завершения переговоров, иначе какой в них смысл.

Красная линия простая и всем понятная – мы ничего не признаем. Этого не будет, кто бы что там ни пытался. Даже не пытайтесь.

Касательно Донбасса – я уверен, что мы найдём решение, которое удовлетворит, в первую очередь, нас. Потому что это наша земля, и никто не вправе ею торговать. Этого не будет», – сказал Буданов.

По его мнению, Украина должна вести переговоры с позиции силы и требовать максимум.

«Что нам делать? Если мы будем слабы, то с нами вообще никто говорить не будет. Наша сила – это наше единство, стойкость и способность сражаться», – уверял глава Зе-офиса.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить