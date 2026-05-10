«Катастрофа! Ни одна из целей в Иране не достигнута» – американский генерал

Война в Иране оборачивается для Дональда Трампа настоящей катастрофой, потому что все заявленные цели провалились.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент США хочет убраться из Ирана как можно скорее. Они понимают, что это превратилось в катастрофу. Несмотря на потрясающую работу ВМС и ВВС США, и армии обороны Израиля – это не имеет отношения к результату.

Президент никогда четко не обозначал цели. И цели менялись. Но из них не выполнена ни одна. У иранцев по-прежнему есть обогащенный уран. Режим в Иране по-прежнему у власти, возможно он стал еще более жестким.

Иранский народ не восстал, чтобы свергнуть правительство. И Иран сам решает, кто может ходить по улицам. Они по-прежнему могут запускать ракеты, например, по ОАЭ или по кораблям в проливе. Это классический пример, что происходит, когда тактика и стратегия не согласованы», – рассуждал Ходжес.