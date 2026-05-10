«Катастрофа! Ни одна из целей в Иране не достигнута» – американский генерал
Война в Иране оборачивается для Дональда Трампа настоящей катастрофой, потому что все заявленные цели провалились.
Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент США хочет убраться из Ирана как можно скорее. Они понимают, что это превратилось в катастрофу. Несмотря на потрясающую работу ВМС и ВВС США, и армии обороны Израиля – это не имеет отношения к результату.
Президент никогда четко не обозначал цели. И цели менялись. Но из них не выполнена ни одна. У иранцев по-прежнему есть обогащенный уран. Режим в Иране по-прежнему у власти, возможно он стал еще более жестким.
Иранский народ не восстал, чтобы свергнуть правительство. И Иран сам решает, кто может ходить по улицам. Они по-прежнему могут запускать ракеты, например, по ОАЭ или по кораблям в проливе. Это классический пример, что происходит, когда тактика и стратегия не согласованы», – рассуждал Ходжес.
«Теперь Трамп может только продолжать делать то, что он делает, то есть блокировать иранские порты. И попытаться помочь вывести часть этих судов из Персидского залива в океан, чтобы восстановить поставки нефти.
Но иранцы на это не пойдут. Так что это будет проверкой на то, кто сдастся первым. Ведь давление против войны внутри США сейчас очень велико. Это очень непопулярная война. Две трети американцев против нее. А рейтинг одобрения президента очень низкий. Цены на бензин превышают 4 доллара за галлон.
А это год выборов. Значит, президенту придется либо решить эту проблему, либо найти способ объявить о победе и уйти, не решив ее. Он поставил себя в очень сложное положение», – подытожил американский генерал.
