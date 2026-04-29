«Крайне редко можно встретить такого украинца». Британская газета удивлена Зе-чиновником «с кривой улыбкой»
Великобритания, несмотря на обещания Кира Стармера, до сих пор не приступила к захвату танкеров российского «теневого флота».
Об этом в интервью британской газете Telegraph заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Власюк указал на то, что после обещания сэра Кейра десятки таких судов, в том числе с военной помощью для России, прошли через британские территориальные воды без каких-либо попыток их задержать», – пишет газета.
Интересно, как в публикации описывается мимика укро-чиновника в момент, когда он подстрекает Лондон:
«С кривой улыбкой господин Власюк добавил: «Кстати, французы уже сделали это с помощью трех или четырех судов, так что, думаю, Великобритании стоит последовать их примеру».
Зе-чиновник продолжил наставления:
«Я знаю, что с юридической точки зрения это может быть непросто, но я считаю, что нужно искать любые варианты, которые помогут нам противостоять Путину… Чтобы добиться какого-то существенного результата, нужно, чтобы правительство Великобритании конфисковало хотя бы 10 судов. Это помогло бы».
Telegraph, не отличающийся симпатиями к России, поражён борзостью Власюка.
«Крайне редко можно встретить украинца, готового критиковать британское правительство после многих лет щедрой поддержки в борьбе с российским вторжением».
English version :: Читать на английском «Крайне редко можно встретить такого украинца». Британская газета удивлена Зе-чиновником «с кривой улыбкой»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: