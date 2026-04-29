«Крайне редко можно встретить такого украинца». Британская газета удивлена Зе-чиновником «с кривой улыбкой»

Михаил Рябов.  
29.04.2026 12:22
  (Мск) , Москва
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина


Великобритания, несмотря на обещания Кира Стармера, до сих пор не приступила к захвату танкеров российского «теневого флота».

Об этом в интервью британской газете Telegraph заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Великобритания, несмотря на обещания Кира Стармера, до сих пор не приступила к захвату танкеров...

«Власюк указал на то, что после обещания сэра Кейра десятки таких судов, в том числе с военной помощью для России, прошли через британские территориальные воды без каких-либо попыток их задержать», – пишет газета.

Интересно, как в публикации описывается мимика укро-чиновника в момент, когда он подстрекает Лондон:

«С кривой улыбкой господин Власюк добавил:  «Кстати, французы уже сделали это с помощью трех или четырех судов, так что, думаю, Великобритании стоит последовать их примеру».

Зе-чиновник продолжил наставления:

«Я знаю, что с юридической точки зрения это может быть непросто, но я считаю, что нужно искать любые варианты, которые помогут нам противостоять Путину… Чтобы добиться какого-то существенного результата, нужно, чтобы правительство Великобритании конфисковало хотя бы 10 судов. Это помогло бы».

Telegraph, не отличающийся симпатиями к России, поражён борзостью Власюка.

«Крайне редко можно встретить украинца, готового критиковать британское правительство после многих лет щедрой поддержки в борьбе с российским вторжением».

