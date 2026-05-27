Галичанин-русофоб запротестовал: На Украине царствует культ смерти!

Игорь Шкапа.  
27.05.2026 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 148
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине установлен некрокульт, в котором смерть прославляется и делается необходимой.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине установлен некрокульт, в котором смерть прославляется и делается необходимой. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это танатологическая культура, в которой смерть прославляется, воспевается, глорифицируется. Ее не избегают, ее хотят. Это, собственно, культурологическое уже явление, которое на вооружение взяли те, кто бы воевал до последнего украинца. Ну так чего бы не повоевать? На самом деле это конструкт, в который помещено общество, загнанное палками в тупик», – считает галичанин.

Впрочем, он говорит, что варианты выхода из войны есть, но для этого нужно «снять чехлы с мозгов».

Дроздов называет аномалией то, что людей надо убеждать в необходимости остановки войны.

«Некрокульт рождает фейсбучный крик на уровне «Нет, мы хотим гибнуть до последнего, мы будем гибнуть до последнего». Чистой воды некрокульт, культура смерти, которая имеет множество красивых проявлений своей эстетики.

Эта вся красота могил, украшение надгробий, мягкое полыхание поминальных лампадок, геометрия кладбищ, тех кладбищенских полей, вставание на колени, эти церемониальные залпы в воздух три раза», – на удивление точно описывает реалии современной Украины русофоб.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Галичанин-русофоб запротестовал: На Украине царствует культ смерти!

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить