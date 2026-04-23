Под пятном Горбачёва: Либералы нашли хитрый способ обойти ограничения и гадят внутри России

Анатолий Лапин.  
23.04.2026 12:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 524
 
Дзен, Либералы, Россия


Несмотря на блокирование в России большей части вражеской пропаганды и запрета деятельности ряда иноагентов, либералы нашли хитрый способ обойти законодательство и продвигать лживые нарративы в массы.

Об этом в ходе конференции Общественной палаты России, посвященной единству армии и народа, заявил старший научный сотрудник НИИ военной истории МО РФ, кандидат военных наук Юрий Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В качестве примера приведу журнал «Горби» (медиапроект «Горби медиа» внесен в список иноагентов). Его основали лица, ранее выпускавшие «Новую газету» (признана в России иноагентом). Чтобы обойти требования российского законодательства о регистрации средств массовой информации, печатная версия этого журнала публикуется в количестве 999 экземпляров, а материалы распространяются в сети Интернет.

На слайде представлены цели издания, они наглядно декларируют неприятие норм и ценностей, доминирующих в российском обществе. Кроме того, замечу, что обвинение нас в сервильности, а говоря русским языком, в раболепии и услужливости, звучит из уст тех, кто добросовестно отрабатывает свои 30 серебряников и пытается убедить нас в том, что патриотизм – не в гордости за своё государство, не в любви к нему, а в стыде за его чаще всего мнимые ошибки», – сказал военный историк.

Поразительно, но Россия до сих пор пожинает плоды горбачёвской перестройки.

«Следует признать, что таких псевдо-патриотов достаточно много. В соцсетях было проанализировано более 400 тыс сообщений, имевших признаки фальсификации истории Великой Отечественной войны. В общей сложности они набрали около 300 млн просмотров. Как ни удивительно, но наибольшее число подобных сообщений распространялось авторами из России. При этом наибольшую активность проявляли пользователи в возрасте от 46 до 64 лет. То есть, это те люди гражданской позиции, которая сформировались в «эпоху гласности, плюрализма мнений», запустивших центробежный процесс развала СССР», – заявил Лещенко.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить