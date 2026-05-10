«Потому что у нас не война»: из-за бюрократии Россия теряет небо – Кашеварова

Максим Столяров.  
10.05.2026 16:10
  (Мск) , Москва
Tехнологии, Бюрократия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за засилья бюрократии в армии и ВПК российские бойцы не получают вовремя современные дроны, соответствующие боевой обстановке и технологиям противника.

Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужны дроны. Мы сейчас теряем небо, а кое-где ребята говорят, что мы его потеряли. Но пока еще есть возможность нам как-то перестроиться. Если, конечно, не будет у нас, как обычно, сертификации.

На то, чтобы поставить какой-то дрон, тебе нужно 45 бумажек собрать. А если ты поставляешь как волонтер их, то это под личную ответственность. А потом пацанов за то, что они используют твои дроны, могут посадить, потому что они не сертифицированы, не подписаны», – рассказала Кашеварова.

Она возмутилась, что у чиновников в голове только освоение бюджетов, которые в конечном итоге идут крупным производителям на массовые заказы, тогда как на фронте нуждаются в разнообразии парка дронов.

«Что делает Украина? Они подходят к этому с другой стороны: говорят, нам нужно 100 тысяч таких дронов, 200 тысяч таких дронов. Нам нужен еще дрон, чтобы не слышали. Вот сейчас у них дрон «Марсианин» – это вообще страшная штука, потому что он летит бесшумно, и когда он уже пикирует, бьет, он развивает скорость до 200 километров в час. От него не убежишь, и не собьёшь стрелковым оружием.

Где у нас такой дрон? У нас есть хороший дрон-перехватчик «Елка». Потрясающая штука. Но его недостаточно. Почему нельзя масштабировать производство? Отвечают – потому что у нас же не война, мы же не можем заводы заставить», – добавила она.

Напомним, накануне отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал, что в России началась масштабная реорганизация подразделений беспилотной авиации.

