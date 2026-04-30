Россия, Китай, исламисты. Американские «партнёры» назвали главные цели Сил спецопераций США

Необходимость противостояния России, Китаю, а также исламистам была названа главной причиной необходимости нового увеличения расходов на Силы спецопераций США.

Это произошло накануне во время совещания в Конгрессе США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенатор Роджер Уикер посетовал, что «финансирование ССО не поспевает за неутолимым спросом на их услуги» – прошлогоднего увеличения бюджета на 1,6 млрд долларов уже недостаточно.

«Нам нужно оснастить свои силы для борьбы с передовыми вооруженными силами Китая и России, чтобы они могли продолжать выполнять свои задачи в полном объеме.

Чтобы они могли участвовать в борьбе с жестоким исламским терроризмом и в любой момент быть готовыми отреагировать на кризис, поскольку они являются главной силой реагирования на кризисные ситуации в нашей стране», – обосновывал сенатор новые ассигнования.