Украина и Швеция договорились о поставках Киеву истребителей четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Об этом стало известно сегодня во время визита в Швецию украинского диктатора Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идет о поставках пока 16-ти самолетов модификации C/D (одно- и двухместные, – авт.).

«Также Украина закупит 22 новых модели серии Е. Переговоры сейчас происходят. Мы сможем предоставить эти самолеты до 2030-го года. Мы значительно усилим противовоздушную помощь Украине. Также Украина запросила постоянную поддержку от Швеции, это будет происходить в рамках предыдущей версии Gripen. Всего мы передадим 16 таких Gripen модификации серии C/D, и Украина закупит новые серии C/D», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По словам Зеленского, модифицированные Gripen серии Е Украина купит за счет кредита Евросоюза:

«Это очень весомая для нас поддержка. Кроме того, Украина готова покупать Gripen, мы это начинаем делать. Накануне на уровне Евросоюза, а сегодня – в нашем парламенте окончательно утверждены решения для пакета европейской поддержки Украины объемом 90 миллиардов евро. Это средства на два года, в том числе для нашей обороны. Именно из этого пакета мы направляем 2,5 миллиарда на закупки современных Gripen».

Автор военно-аналитического телеграм-канала Fighterbomber, отставной штурман Илья Туманов отмечает, что Gripen – весьма удачный истребитель, но его участь предрешена:

«Бодрый истребок. Крутились с такими в Балтике. В свете сегодняшних реалий большая часть их будет уничтожена на земле».

Военкор Алексндр Коц также отмечает, что шведский истребитель станет серьезным противником российских боевых самолетов:

«Пожалуй, главный козырь «Грифона» – ракета класса «воздух-воздух» большой дальности MBDA Meteor. Она обладает активной радиолокационной головкой самонаведения и сама «подсвечивает» себе цель. В отличие от большинства ракет на твердом топливе, Meteor использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет поддерживать высокую скорость на всей траектории полёта и регулировать ее для экономии топлива. Номинальная дальность – 100-150 километров. Максимальная баллистическая – до 250 километров. В теории, этот самолет может дать ВСУ возможность эффективно противостоять российским истребителям-бомбардировщикам, работающим по целям управляемыми авиабомбами, не заходя в зону действия ПВО. Под угрозой могут оказаться и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Однако далеко не факт, что Украина получит достаточное количество этих ракет. Meteor дорогой – порядка двух миллионов долларов за единицу».

Коц при этом отмечает, что Украина может столкнуться с рядом сложностей при эксплуатации самолета:

«Во-первых, Gripen выпускает только Швеция, соответственно мощности по производству этого самолета ограничены. Могут возникнуть проблемы с запчастями. Во-вторых, обучение пилотов требует минимум 6 месяцев базовой переподготовки. На Украине уже налажена система обучения на F-16, тогда как для Gripen система только создается. В-третьих, JAS-39 мало совместим с американскими боеприпасами, а значит на европейскую оборонку ляжет дополнительная нагрузка».

Ранее на Украине возложили большие надежды на шведские самолеты, посчитав, что они позволят ВСУ избавиться от ударов российскими КАБами.