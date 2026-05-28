Глава эстонской разведки: Поторапливаемся! Продолжить дальнобойные удары по России! Будем принуждать русских!

Анатолий Лапин.  
28.05.2026 11:58
  (Мск) , Киев
Украина должна продолжать наносить дальнобойные удары по России, а Запад – сохранять ее поддержку, чтобы принудить Кремль к переговорам на выгодных для Киева и НАТО условиях.

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны сохранить режим санкций. Украина должна продолжать наносить дальнобойные удары по различным объектам нефтяной инфраструктуры и так далее.

Мы должны сосредоточиться на этом, как мы можем повлиять на ситуацию. Когда Россия достигнет точки, в которой она будет, скажем так, по-настоящему заинтересована (в переговорах, – авт.), трудно предсказать. На данный момент я этого ещё не вижу», – заявил Розин.

Он призвал НАТО срочно наращивать военную мощь для противостояния с РФ.

«Мы не можем позволить себе роскошь думать, что у нас в запасе много лет и так далее… Мы все понимаем, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу», – сказал глава разведки.

Он уверяет, что дружба Москвы и США невозможна:

«Главным стратегическим противником России по-прежнему являются США. Какие бы игры они ни вели, Россия играет в свою игру. Ничего не изменилось. США не являются для России другом».

Розин призвал европейских граждан терпеть рост тарифов, объявив критику курса на милитаризацию российским нарративом.

«Россия крайне обеспокоена перевооружением Европы и пытается разными способами замедлить этот процесс, обращаясь к общественности, политикам и так далее. Они продвигают идею о том, что «Россия абсолютно не представляет угрозы, что беспокоиться не о чем, а большие расходы на оборону – это цена, которую приходится платить за социальную сферу».

