Укро-беженцев в ФРГ проверят на право получать пособия

Анатолий Лапин.  
28.05.2026 13:21
  (Мск) , Киев
Беженцы из Украины, которые живут в Германии, должны быть тщательно проверены на право получать пособия.

Об этом в эфире DW заявил сопредседатель партии Ульрих Зигмунд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зигмунд заявил, что это будет сделано в случае победы его партии на местных выборах в Саксонии, где «АдГ», согласно соцопросам, имеет высокие шансы.

«Им сразу же назначили пособие, потому что так решило правительство. Мы будем тщательнее выяснять, кто из них вообще здесь находится. Многие ездят в свои страны, на родину, на каникулы, и мы считаем, что это очень сомнительно.

Мы будем тщательно проверять, кто и где получает пособие. На уровне штата мы можем изменить ситуацию и проводить более тщательные проверки. Мы примем более жёсткие меры для предотвращения мошенничества.

Именно это я имею в виду, когда говорю о необходимости наконец отделить тех, кто действительно нуждается в помощи, от тех, кто хочет воспользоваться системой в своих интересах», – заявил Зигмунд.

В соседней Польше население так же все хуже относятся к украинским беженцам, которые находятся в их стране.

