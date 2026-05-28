Следует крайне серьезно отнестись к сообщению спецслужб о предотвращении теракта на газовозе «Аррхениус», который пришёл в порт Усть‑Луга из бельгийского Антверпена. Благодаря профессионализму водолазов ФСБ, а затем и взрывотехников, удалось найти и обезвредить несколько магнитных мин. В каждой – больше семи килограммов пластита.

Очередная диверсия Запада против России на этот раз едва не устроила глобальную катастрофу у берегов Балтики, «ПолитНавигатору» объяснил глава донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Вы вряд ли увидите эту новость на первых полосах западных газет, потому что им есть что скрывать.

Кто отдал приказ? Ответ очевиден. Следственный комитет и ФСБ прямо заявили: мины – заводского производства, и изготовлены они в одной из стран НАТО. Точка. Самолёты-разведчики НАТО и так уже который месяц используют воздушное пространство Прибалтики для подготовки ударов украинскими дронами по нашей гражданской инфраструктуре. Теперь, видимо, перешли к тотальному минированию кораблей в европейских портах.

Причём спецслужбы не исключают, что диверсанты действовали не сами по себе. Без прикрытия местных властей или спецслужб провернуть такое в крупнейшем порту Европы практически невозможно.

А схема стара как мир: судно отправили на якорную стоянку почти на полтора дня – якобы из-за забастовки докеров. Идеальные условия, чтобы под покровом ночи закрепить под днищем взрывчатку. Всё логично, кроме одного: этот спектакль с «забастовкой» по сценарию НАТО снова оказался раскрыт.

Зачем им это? Потому что порт Усть-Луга – это не просто причал. Это ключевой узел нашей энергетической мощи, как было сказано в недавнем отчёте, перерабатывающий десятки миллионов тонн газа и стратегического сырья. Взорвать там судно – это уничтожить инфраструктуру, нанести экологический ущерб на десятилетия и, что важно для Запада, нанести имиджевый удар по президенту Путину и всей России.

Думаете, они остановились? В ноябре прошлого года диверсанты уже пытались атаковать танкеры Kairos и Virat в Чёрном море. А теперь и вовсе полезли в нашу Балтийскую жемчужину. Это война на истощение. И им плевать, что подрыв газовоза в порту вызовет не только человеческие жертвы, но и колоссальный ущерб природе. Лишь бы насолить Москве.

И вот тут наступает момент истины. Представим на секунду, что такая диверсия произошла бы где-нибудь в Гданьске или Роттердаме. Весь «цивилизованный мир» трубил бы о «российской угрозе» круглосуточно. А когда НАТО-вские мины находят у нас, в Брюсселе – гробовое молчание. Молчат они потому, что эти ракеты, дроны и мины давно стали для Запада привычным инструментом политики.

Это международный терроризм чистой воды. И за этим стоят те, кто привык воевать чужими руками, убивать чужих детей, как в Старобельске, и уничтожать инфраструктуру избранного противника. Только вот обычные европейцы, которые платят налоги и чьи порты превратились в базы для диверсантов, – вы следующие. Их план прост: сначала убить нас, потом ограбить вас.

Так что не верьте сладким речам про «демократию». За красивым фасадом Евросоюза скрывается тщательно законспирированная диверсионная сеть, задача которой – столкнуть нас в пропасть. И с каждым днём эта цель становится для них всё откровеннее. Но сегодня ФСБ дала понять: на этот раз не выйдет. Учитесь платить по счетам. Мы ещё посмотрим, кто – кого. И помните слова нашего президента: «Мы все попадём в рай, а вы – сдохнете!».