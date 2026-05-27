Украинский парламент зачастую «бездумно голосует за страшные вещи».

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат-порохоботка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На фоне страшных ударов по Киеву и Украине … правительство собирается забрать 40 миллиардов гривен из статьи «закупка оружия» от Минобороны и передать их на резервный фонд . И вы, представьте себе, что наша фракция даже на согласительном совете впервые об этом услышала! Вы понимаете, что в этом зале не читаются законопроекты, этот зал бездумно очень часто голосует за страшные вещи!» – вещала Геращенко.

«Что такое передать в резервный фонд 40 миллиардов гривен из бюджета Минобороны из статьи «закупка оружия», когда у нас страшный дефицит сегодня ракет? Вы пообщайтесь с военными. У нас «Пэтриоты» стоят без ракет, у нас нечем защищать страну, а в это время 40 миллиардов на резервный фонд, и оттуда, нам говорят: «это же пойдет на восстановление».

Мы уже видели, как на восстановление. Оно идет на кешбэки, на другое, абсолютно идиотские, лоббистские, пиаровские статьи Банковой, которые не имеют ничего общего с бюджетом воюющей страны», – разорялась нацистка.