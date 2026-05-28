Расчленение Ирана сулит России большую опасность

Несмотря на очевидные преимущества того, что американцы увязли в конфликте на Ближнем Востоке и отвлечены от Украины, в долгосрочной перспективе Москве выгодно, чтобы Иран оставался полноценной и целостной союзной страной.

Об этом говорили участники «круглого стола» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очень банальный, поверхностный взгляд, что если там будет война, то для России это достаточно выгодная ситуация. «Поскольку американцы будут отвлечены, мы более-менее лучше будем решать вопросы в СВО». Официально Россия поддерживает другую линию – за прекращение этого конфликта, за снятие санкций с Ирана, за возвращение Ирана в нормальное состояние контакта с мировым сообществом. Это отвечает долгосрочным интересам России в плане безопасности и экономики, сотрудничества и т.д.», – заявил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Его дополнил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Для России Иран — это своеобразный барьер против радикального исламизма. В случае гипотетического падения Ирана, совершенно очевидно, он будет расчленён на несколько каких-то квазигосударств, которые будут и враждебны России. Это совершенно очевидно – и России, и странам Центральной Азии. Это прямая угроза и для России, и стран Центральной Азии. Поэтому поддержка Ирана для России — это стратегически важный аспект», – сказал эксперт.

