Фаворит выборов в Германии: Надо вернуть русский язык в школы и культурный обмен с Россией
В школах Германии на территории бывшей ГДР нужно вернуть сокращенное после начала СВО изучение русского языка и возобновить культурные обмены с Россией.
Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зигмунд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Зигмунд баллотируется в парламент Саксонии-Анхальт на выборах в этом году, где его партия, согласно опросам, опережает конкурентов.
«У нас есть своя история отношений с Россией, особенно на востоке, и иногда мы смотрим на неё иначе. Кто-то относится к ней критически, но история учит нас, что лучше делать это в интересах хороших дипломатических отношений.
Не стоит наказывать культуру, которая не имеет никакого отношения к текущим политическим событиям, а лучше рассматривать её отдельно. Уроки русского языка были здесь обычным делом на протяжении десятилетий. Плохо, что их сокращают из-за геополитической ситуации…
Зачем разрывать культурные связи с другой стороной из-за веяний времени? Мы считаем, что это неправильно.
Мы хотим, чтобы культура оставалась обособленной и развивалась, если люди этого хотят. Вот почему мы хотим снова открыть двери.И я бы хотел, чтобы люди извлекли из истории урок и научились разговаривать друг с другом», – заявил Зигмунд.
Читайте также: Успех партии АдГ станет катастрофой для немецких глобалистов – Меркурис.
English version :: Читать на английском Фаворит выборов в Германии: Надо вернуть русский язык в школы и культурный обмен с Россией
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: