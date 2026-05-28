В школах Германии на территории бывшей ГДР нужно вернуть сокращенное после начала СВО изучение русского языка и возобновить культурные обмены с Россией.

Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зигмунд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зигмунд баллотируется в парламент Саксонии-Анхальт на выборах в этом году, где его партия, согласно опросам, опережает конкурентов.

«У нас есть своя история отношений с Россией, особенно на востоке, и иногда мы смотрим на неё иначе. Кто-то относится к ней критически, но история учит нас, что лучше делать это в интересах хороших дипломатических отношений. Не стоит наказывать культуру, которая не имеет никакого отношения к текущим политическим событиям, а лучше рассматривать её отдельно. Уроки русского языка были здесь обычным делом на протяжении десятилетий. Плохо, что их сокращают из-за геополитической ситуации… Зачем разрывать культурные связи с другой стороной из-за веяний времени? Мы считаем, что это неправильно. Мы хотим, чтобы культура оставалась обособленной и развивалась, если люди этого хотят. Вот почему мы хотим снова открыть двери.И я бы хотел, чтобы люди извлекли из истории урок и научились разговаривать друг с другом», – заявил Зигмунд.

