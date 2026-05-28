Фаворит выборов в Германии: Надо вернуть русский язык в школы и культурный обмен с Россией

Анатолий Лапин.  
28.05.2026 11:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 606
 
Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия


В школах Германии на территории бывшей ГДР нужно вернуть сокращенное после начала СВО изучение русского языка и возобновить культурные обмены с Россией.

Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»  Ульрих Зигмунд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В школах Германии на территории бывшей ГДР нужно вернуть сокращенное после начала СВО изучение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Зигмунд баллотируется в парламент Саксонии-Анхальт на выборах в этом году, где его партия, согласно опросам, опережает конкурентов.

«У нас есть своя история отношений с Россией, особенно на востоке, и иногда мы смотрим на неё иначе. Кто-то относится к ней критически, но история учит нас, что лучше делать это в интересах хороших дипломатических отношений.

Не стоит наказывать культуру, которая не имеет никакого отношения к текущим политическим событиям, а лучше рассматривать её отдельно. Уроки русского языка были здесь обычным делом на протяжении десятилетий. Плохо, что их сокращают из-за геополитической ситуации…

Зачем разрывать культурные связи с другой стороной из-за веяний времени? Мы считаем, что это неправильно.

Мы хотим, чтобы культура оставалась обособленной и развивалась, если люди этого хотят. Вот почему мы хотим снова открыть двери.И я бы хотел, чтобы люди извлекли из истории урок и научились разговаривать друг с другом», – заявил Зигмунд.

Читайте также: Успех партии АдГ станет катастрофой для немецких глобалистов – Меркурис.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Фаворит выборов в Германии: Надо вернуть русский язык в школы и культурный обмен с Россией

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить