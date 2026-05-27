Республика Сербская пытается законодательно избавиться от западного надсмотрщика за Боснией

Народная скупщина Республики Сербской проголосовала за Декларацию о ликвидации Офиса Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR).

Документ, содержащий восемь пунктов, был принят 57 депутатами из присутствовавших 60, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Декларация была рассмотрена по предложению председателя парламента боснийских сербов Ненада Стевандича. В ней подчеркивается, что нынешний «Верховный представитель» Кристиан Шмидт не представляет международное сообщество в Боснии и Герцеговине и не имеет права выполнять функции, находящиеся в юрисдикции внутренних властей.

«Все акты, принятые Шмидтом, и особенно все законодательные акты, не имеют юридической силы в правовой системе Боснии и Герцеговины и представляют собой абсолютно недействительные акты иностранного интервенционизма», – говорится в документе на основании того, что нынешний «Верховный представитель» был назначен ЕС в обход существовавшей процедуры согласования кандидатуры в Совбезе ООН, где против Шмидта выступали Россия и Китай.

Также декларация содержит требования о закрытии Офиса Верховного представителя (OHR), о прекращении им вынесения решений, обязательных для выполнения энтитетами страны, и возвращении компетенций этим энтитетам в соответствии с Дейтонским мирным соглашением.

В принятом документе подчеркивается, что Народная скупщина РС просит Совет Безопасности ООН в срочном порядке принять резолюцию о прекращении полномочий Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и закрытии OHR. И отмечается, что любое возможное международное присутствие в Боснии и Герцеговине может играть лишь консультативную и координирующую роль, без возможности навязывания решений.

Верховный представитель – это, согласно Дейтонскому мирному соглашению по БиГ, согласованная в Совбезе ООН фигура иностранного дипломата, осуществляющего надзор «мирового сообщества» за ситуацией в стране.

Он обладает «Боннскими полномочиями» вводить собственные законы, отменять существовавшие, а также смещать со своих постов всенародноизбранных представителей.

Институт OHR вызывает неприятие у боснийских сербов и боснийских хорватов, но поддерживается бошнякской элитой Сараево, поскольку традиционно действует в её интересах.