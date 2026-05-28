«Тормозится о доктрину их невмешательства». Китай не решается начать действовать в Африке единым фронтом с Россией
Чтобы успешно конкурировать с Западом, России и Китаю нужно объединять и координировать усилия в Африке и других регионах мира.
Об этом на пресс-конференции на тему «Россия и Китай: региональные интересы» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас в Африке нет совместных российских и китайских проектов. А это может быть критерием зрелости наших отношений, нашего стратегического партнерства.
Потому что когда мы построим вместе техникум, или больницу под двумя нашими флагами, это может быть и добыча полезных ископаемых, и энергетика – мы сразу увидим, что это уже отношение другого уровня.
И сейчас мы видим переговорный процесс, который настраивает нас на осторожный оптимизм, что мы постепенно приходим к пониманию, что сотрудничать надо.
Западный мир в Африке идет зачастую вместе в проекты, понимая, что таким образом снимаются политические риски, и экономические разделяются. А мы пока действуем осторожно. Ну и в целом БРИКС более плюралистический, более дифференцированный, разнообразный. И поэтому нам сложно бывает согласовать наши подходы и платформы.
Но постепенно это согласование начинается. Я думаю, что скоро мы увидим совместные действия. Каким-то российским инициативам мы видим, что уже китайская сторона проявляет интерес», – сказал Маслов.
«Второй аспект – политический. У нас был такой диалог с китайцами, что мы говорим: вот Эфиопия, Танзания, ключевые страны для вас, там явно идет дестабилизирующее воздействие со стороны. Что вы собираетесь с этим делать? Они говорят: ничего не собираемся делать.
У них даже на уровне сознания его и рефлексии этот процесс зачастую тормозится о доктрину их невмешательства. Но речь не о вмешательстве, а о нейтрализации внешних угроз для ключевых наших стран-союзников», – добавил эксперт МГУ.
