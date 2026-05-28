«Тормозится о доктрину их невмешательства». Китай не решается начать действовать в Африке единым фронтом с Россией

Максим Столяров.  
28.05.2026 13:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 144
 
Африка, Дзен, Китай, Политика, Россия


Чтобы успешно конкурировать с Западом, России и Китаю нужно объединять и координировать усилия в Африке и других регионах мира.

Об этом на пресс-конференции на тему «Россия и Китай: региональные интересы» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы успешно конкурировать с Западом, России и Китаю нужно объединять и координировать усилия в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас в Африке нет совместных российских и китайских проектов. А это может быть критерием зрелости наших отношений, нашего стратегического партнерства.

Потому что когда мы построим вместе техникум, или больницу под двумя нашими флагами, это может быть и добыча полезных ископаемых, и энергетика – мы сразу увидим, что это уже отношение другого уровня.

И сейчас мы видим переговорный процесс, который настраивает нас на осторожный оптимизм, что мы постепенно приходим к пониманию, что сотрудничать надо.

Западный мир в Африке идет зачастую вместе в проекты, понимая, что таким образом снимаются политические риски, и экономические разделяются. А мы пока действуем осторожно. Ну и в целом БРИКС более плюралистический, более дифференцированный, разнообразный. И поэтому нам сложно бывает согласовать наши подходы и платформы.

Но постепенно это согласование начинается. Я думаю, что скоро мы увидим совместные действия. Каким-то российским инициативам мы видим, что уже китайская сторона проявляет интерес», – сказал Маслов.

«Второй аспект – политический. У нас был такой диалог с китайцами, что мы говорим: вот Эфиопия, Танзания, ключевые страны для вас, там явно идет дестабилизирующее воздействие со стороны. Что вы собираетесь с этим делать? Они говорят: ничего не собираемся делать.

У них даже на уровне сознания его и рефлексии этот процесс зачастую тормозится о доктрину их невмешательства. Но речь не о вмешательстве, а о нейтрализации внешних угроз для ключевых наших стран-союзников», – добавил эксперт МГУ.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Тормозится о доктрину их невмешательства». Китай не решается начать действовать в Африке единым фронтом с Россией

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить