Помните, как у Анненского: «Этого быть не может, это — подлог». Вот и тут — смотришь, и глазам своим не веришь…

Мразь Ганул, искалечивший массу жизней, сжигавший одесситов 2 мая и сдающий «вату» в ТЦК, продолжает гадить с того не-света. Руками нацистского кривосудия.

Так, одесский суд вынес приговор по его делу… нет, пока не самому киллеру, а пожилой учительнице, работавшей в харьковской школе.

Вот видите — и вы не верите.

Попытаемся объяснить, что намутило кривосудие.

По версии Пересыпского суда Одессы (по киллеру слушается в Приморском), пенсионерка Ольга П. была в этом деле курьером — мол, именно она «привезла в Одессу боевой пистолет Макарова со стертыми номерами, 32 патрона к нему и две боевые осколочные гранаты РГД-5 с запалами».

Именно она передала оружие киллеру Шалаеву.

В приговоре говорится, что с учительницей «по Viber связался неизвестный, представившийся сотрудником центрального аппарата СБУ. Он сказал, что женщина должна выполнить секретное задание — забрать из тайника оружие, привезти его в Одессу и передать нужному человеку».

Также в документе указано, что женщину принудили сделать это «во избежание уголовной ответственности».

А вот какой? О, это старая эсбэушная мулька — ей, как и массе других украинских пенсионеров, позвонил эсбэушник и сказал, что когда-то она покупала в России лекарства, а, значит, «спонсировала агрессора». Но если выполнить задание, органы закроют глаза на это преступление. Во всяком случае, в суде была представлена именно эта схема.

(Аналогичных историй с шантажом — сотни, мы тоже о них не раз упоминали, и украинская сторона, конечно, настаивает, что так под эсбэушников рядятся фээсбэшники)

И вот за полтора месяца до отстрела хряка, по инструкции куратора, пенсионерка приехала в село Бобровка, там, на помойке, среди старых автомобильных шин, нашла тайник с оружием, дома завернула его в личные вещи, отправилась в Одессу, и… Дальше — понятно.

Также интересно, что женщина является родной теткой подозреваемого в убийстве Ганула — Сергея Шалаева, командира механизированного взвода одесской 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

После плотной работы с органами обвинения, он также поддерживает линию — меня, дескать, развели. То есть связались «эсбэушники» и заказали убийство… педофила (восторг!). Вот он и пошел вершить справедливость.

А женщину эту приговорили к условному сроку, учитывая ее преклонный возраст, и то, что она тяжело больна астмой. А до этого в СИЗО гнобили.

Ось така х-ня, малята.