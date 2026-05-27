СБУ задержала 55-летнего настоятеля одесского храма Рождества Богородицы (УПЦ МП) Павла Медведенко. Священника обвиняют в наведении ракет на город.

«По его координатам рашисты атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Первая поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные. Второй удар произошел по этой же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы», — рапортовали в гестапо.

Тут требуется «пояснительная бригада». Тогда целью была военная база в Лузановке (прибрежный район города, утыканный военными объектами), но благодаря «героической работе ПВО» был разрушен жилой дом, в котором погибли 12 человек, из них — пятеро детей. А вот под «гражданской инфраструктурой» как раз и подразумевается та самая база (хоть бы уже местным не врали).

«После огневого поражения агент отчитался российскому ГРУ о последствиях воздушной атаки РФ и «залег на дно», чтобы избежать разоблачения», — отмечают в СБУ.

Также гестаповцы сообщили, что вычислили батюшку давно, «когда он публиковал прокремлевские комментарии в телеграм-каналах».

«После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы обозначить на гугл-картах геолокации потенциальных «целей». Собранные сведения он передавал в чат-бот, который администрировал предатель — Сергей Лебедев (псевдоним «Лохматый»), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку», — докладывают нацисты, имея в виду бывшего пресс-секретаря Одесской епархии.

Также настоятеля Медведенко обвиняют в том, что он регулярно передавал ГРУ координаты размещения ПВО, «сливал оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности по системе ее защиты», а после отчитывался о результатах прилетов.

Иерей был задержан дома, во время обыска у него был изъят телефон «для сбора разведданных и контактов с ГРУ РФ». Медведенко лишен права на внесение залога, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Кстати, а вам тоже интересно, как человек мог «залечь на дно», если не оставил храм и продолжал нести службу?..

В любом случае, гестаповцы не дремлют, продолжая истреблять всех убежденных антифашистов. Теперь еще и паства храма «на подвалы» пойдет.